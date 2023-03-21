السعودية اليوم / تهيئة 9717 مسجداً وجامعاً بمنطقة جازان استعداداً لشهر رمضان المبارك



جيزان 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان استعداده لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هـ .

وشملت الاستعدادات، تهيئة 9717 مسجداً وجامعاً بالمنطقة، وذلك من خلال صيانتها ونظافتها وتعقيمها وتجديد الفرش، حيث تم تهيئة 320 مسجداً في مدينة جيزان، و1233 مسجداً في صبيا، و994 مسجداً في أبي عريش، و1016 في صامطة، و361 في الحُرث، و406 في ضمد، و312 في الريث، و549 في بيش، و62 في جزر فرسان، و906 في الداير، و666 في أحد المسارحة، و363 في العيدابي، و905 في العارضة، و701 في الدرب، و471 في فيفا، و452 في هروب.

// انتهى //

16:11ت م

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