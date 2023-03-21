السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل النحال اليامي الحاصل على إحدى جوائز باريس العالمية للعسل



عرعر 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، النحال وديع اليامي الحاصل على الميدالية الذهبية لعسل السدر لعام 2022 إحدى جوائز باريس العالمية.

وهنأ سموه النحال اليامي على هذا الإنجاز, متمنياً له التوفيق وتحقيق المزيد من الجوائز العالمية.

وأشار إلى جهود المملكة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، لتحسين وحماية السلالة المحلية والمحافظة عليها.

حضر اللقاء مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان.

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15:43ت م

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