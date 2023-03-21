السعودية اليوم / تركيا تفقد 20% من إنتاجها الزراعي بسبب الزلزال



جنيف 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن زلزال السادس من فبراير الماضي أدى إلى أضرارٍ شديدةٍ بقطاعي الزراعة والغذاء في تركيا .

وقال منسق "الفاو" في تركيا فيوريل غوتو، إن الزلزال تسبب في دمار هائل في 11 مقاطعةً وتضرر 14,6 مليون شخص، حيث بلغت قيمة الأضرار أكثر من 6,7 مليارات دولار أمريكي في إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومخزون الأغذية والبنية التحتية الزراعية، وتمثل هذه المقطاعات المتضررة 20% من الإنتاج الزراعي في تركيا و15% من الناتج المحلي الزراعي، و18,7% من صادراتها الزراعية والغابات، التي تسهم بشكلٍ كبير في الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيراً إلى أنه من المرجح أن ترتفع الأرقام بسبب الفيضانات التي حدثت الأسبوع الماضي، ولازال تقييم الأضرار في قطاع الأغذية والزراعة مستمر .

وأضاف أن تركيا تواجه تحديات فورية، في ظل تعرض سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية للخطر مع اقتراب موعد الحصاد، وكفاح الأسر الريفية للوصول إلى مدخلات الإنتاج الزراعي وتحمل تكلفتها، ما يجعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، ولمواجهة تلك التحديات تعمل "الفاو" على تطوير إطار عمل لتحديد أولويات الاحتياجات وتقديم الدعم الفوري في المقاطعات الأربع الأكثر تضرراً وهي هاتاي وأديامان وكهرمان ماراش ومالاتيا، بالإضافة إلى منطقتين في غازي عنتاب .

وأكد أن "الفاو" تحتاج إلى 25 مليون دولار لمساعدة 900 ألف شخصٍ في المناطق الريفية من مزارعين وصيادين وعمالة زراعية لتجاوز الأشهر الثلاثة المقبلة، وشراء المدخلات التي يحتاجونها وتأهيل المزارع والمعدات حتى يتمكنوا من البدء في زراعة الطعام مرة أخرى وتوفير علف المواشي، وأن جهود الاستجابة ستتركز على التعافي المستدام على المدى المتوسط والطويل والصيانة الاستباقية وتحسين نظم الزراعة وسبل العيش الريفية، والاستثمار في التكنولوجيا والزراعة الذكية والبيئية .

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15:29ت م

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