السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يدشن مراكز الدفاع المدني في الفويلق وبدائع العضيان



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مراكز الدفاع المدني في مركز الفويلق التابع لمحافظة القويعية، ومركز بدائع العضيان بمحافظة عفيف.

واستمع سموه إلى شرح من مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء الدكتور محمد أبو عباة عن المراكز والإمكانيات النوعية المتوفرة من آليات وأفراد، وعن الاستعداد التام لسلامة المواطن والمقيم في المراكز الإدارية والتجمعات السكانية وممتلكات الدولة.

كما شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن المراكز ثم التقى بمنسوبي الدفاع المدني في الفويلق وبدائع العضيان عبر -الاتصال المرئي- وأعطى سموه إشارة البدء.

بعدها ألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة عبر -الاتصال المرئي- استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما تنعم به البلاد بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، معبرًا عن أمله في أن يكون افتتاح المراكز ذراع خير وحفظ وسلامة للمواطن والمقيم وحفظ ممتلكات الدولة.

وتمنى سموه للجميع التوفيق في مهامهم والسلامة لهم.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي ومحافظ القويعية سعد المعمر ومحافظ عفيف عبد الله الشرافا.

// انتهى //

15:24ت م

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