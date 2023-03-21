السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان



تبوك 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقة تبوك لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

واستعرض سموه خلال الاجتماع ما تم إنجازه من الخطط الموضوعة من الإدارات الخدمية بالمنطقة استعدادا لشهر رمضان, مؤكداً ضرورة تهيئة المساجد والجوامع والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.

كما أكد على دور أمانة المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات ، ودور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن ووزارة التجارة في متابعة الأسعار والسلع.

وبين سمو أمير منطقة تبوك أن شهر رمضان المبارك له خصوصيه تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات ومن فرائض وسنن راتبه وشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل .

وفي ختام الاجتماع وجه سموه بإعداد تقارير يوميه ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.

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15:10ت م

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