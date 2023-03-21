السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



عرعر 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين ، يرافقه عددٌ من مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يُسهم في تطوير مسيرة الموارد البشرية على مستوى المنطقة .

كما اطّلع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ، على برامج الوزارة والخطط التنفيذية والروئ والأهداف العملية، وآليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة في قطاع العمل، وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جانبه نوّه معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بدعم أمير الحدود الشمالية لبرامج ومبادرات الوزارة بالمنطقة، وتوجيهاته بتذليل كل العقبات، وتقديم التسهيلات أمام فرع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية.

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14:59ت م

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