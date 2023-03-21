السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية لموسم رمضان



جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة اليوم، اجتماعاً لمناقشة استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد لموسم رمضان 1444هـ ، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الدكتور فيصل العنزي، وعدد من مسؤولي الإدارة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض موجز يتضمن أبرز الاستعدادات من تجهيز للجوامع والمساجد قسمي الرجال والنساء ، وتزويدها بما تحتاجه من المصاحف بمختلف الأحجام وخزائن حفظ المصاحف والأثاث والمستلزمات الأخرى، من أجل تحقيق الراحة والطمأنينة للمصلين، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف ، وتنظيم مشروع إفطار الصائمين في جوامع ومساجد المحافظة وعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين.

كما اطلع سموه على أعمال الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز في نقاط استقبال المعتمرين، حيث تم تكليف أكثر من 50 موظفاً وموظفة يعملون على مدار الساعة على إرشاد المعتمرين وتوزيع المطبوعات المتعلقة بالعقيدة وصفة العمرة إضافة إلى تكليف عدد من الدعاة للإجابة على أسئلة المعتمرين المتعلقة بصفة وأعمال العمرة.

وتم توزيع أكثر من مئة ألف مطبوعة خلال شهر شعبان، ومتوقع توزيع قرابة مليون مطبوعة خلال شهر رمضان المبارك, كما تم تركيب 14 جهازاً إلكترونياً موزعة على بوابات صالة الحجاج والصالة 1 بالمطار تحتوي على مكتبات إلكترونية بها آلاف الكتب وبـ42 لغة يمكن تحميلها مجاناً على جوال المعتمر عبر باركود مخصص لكل كتاب.

وناقش الاجتماع البرامج الدعوية التوعوية التي تم تنفيذها استعداداً لدخول الشهر الكريم بالإضافة إلى مئات البرامج الدعوية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك في جميع مساجد جدة بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 10000 مصحف سيتم توزيعها على زوار الإدارة ومكاتبها الإشرافية من الأفراد الراغبين باقتناء مصحف للقراءة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي الختام ناقش الاجتماع استكمال الإجراءات للمبادرات المشتركة بين إدارة المساجد وعدد من الجمعيات الخيرية بالمحافظة حيث تم استعراض المبادرة المشتركة مع جمعية إبصار لتنفيذ برامج الكشف المجاني على أمراض العيون للمصلين خلال شهر رمضان المبارك بجوار عدد من مساجد المحافظة.

كما اطلع سموه على الشراكة مع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم للتعاون مع عدد من الحفاظ للتطوع بتغطية احتياج بعض المساجد من أئمة التراويح وتدريب طلبة الجمعية على الإمامة، ومبادرة جمعية رعاية المساجد بتوفير فرق صيانة متجولة للمساجد.

// انتهى //

14:58ت م

0144





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية لموسم رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.