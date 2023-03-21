السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة للاستعداد لشهر رمضان



عرعر 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم ، اجتماع القيادات الأمنية في المنطقة >

وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن خطط الجهات الأمنية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز ، إضافة إلى استعراض الخطط الأمنية والمرورية وخطط السلامة وذلك لتوفير البيئة الآمنة للجميع .

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

14:43ت م

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