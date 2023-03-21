السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بحائل لعام 2022م



حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل التقرير السنوي لأداء الخطوط

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتي حائل والقصيم عبدالرحمن العيدان، ورؤساء قطاعات الخطوط السعودية بالمنطقة.

ونوه سمو أمير حائل بدعم القيادة الحكيمة لدعم خدمات النقل في مناطق المملكة ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الخطوط السعودية ، مؤكداً أن منطقة حائل مقصداً لكثير من المسافرين من داخل وخارج المملكة مع وجود الرحلات الدولية لموقعها الإستراتيجي، مما يستدعي زيادة عدد الوجهات لمختلف مناطق المملكة وتوفير السعة المقعدية المناسبة والكافية للرحلات الجوية من و إلى مطار حائل الدولي ، من خلال الاستغلال الأمثل لرحلات السعودية اليومية .

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح موجز من العيدان لعدد المسافرين خلال العام الماضي 2022 م ، مثمناً لسمو أمير منطقة حائل دعمه ومتابعته الدائمة للخطوط الجوية السعودية مما أسهم في زيادة السعة المقعدية والرحلات والوجهات الجوية.

// انتهى //

14:39ت م

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حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بحائل لعام 2022م.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتي حائل والقصيم عبدالرحمن العيدان، ورؤساء قطاعات الخطوط السعودية بالمنطقة.ونوه سمو أمير حائل بدعم القيادة الحكيمة لدعم خدمات النقل في مناطق المملكة ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الخطوط السعودية ، مؤكداً أن منطقة حائل مقصداً لكثير من المسافرين من داخل وخارج المملكة مع وجود الرحلات الدولية لموقعها الإستراتيجي، مما يستدعي زيادة عدد الوجهات لمختلف مناطق المملكة وتوفير السعة المقعدية المناسبة والكافية للرحلات الجوية من و إلى مطار حائل الدولي ، من خلال الاستغلال الأمثل لرحلات السعودية اليومية .واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح موجز من العيدان لعدد المسافرين خلال العام الماضي 2022 م ، مثمناً لسمو أمير منطقة حائل دعمه ومتابعته الدائمة للخطوط الجوية السعودية مما أسهم في زيادة السعة المقعدية والرحلات والوجهات الجوية.// انتهى //14:39ت م0138

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