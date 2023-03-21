السعودية اليوم / السفير البصيري يلتقي وزير التعليم والبحث العلمي الجزائري



الجزائر 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، اليوم، معالي وزير التعليم والبحث العلمي الجزائري كمال بداري.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون في المجال التعليمي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:58ت م

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