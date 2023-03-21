شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها "الحرمان من التعاقدات".. فيفا يوقع غرامة ضخمة على التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء عن توقيع غرامة ضخمة على نادي التعاون، بسبب باقي مستحقات نادي الزمالك في صفقة انتقال اللاعب مصطفى فتحي لصفوف القصيم.

فيفا يوقع غرامة ضخمة على التعاون بسبب مصطفى فتحي

وتقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية، بسبب عدم حصوله على 400 ألف دولار، من قيمة انتقال اللاعب مصطفى فتحي إلى نادي التعاون.

وقدم التعاون عرضًا بـ250 ألف دولار أمريكي، ما قوبل بالرفض الشديد من الزمالك المصري، قبل رفع العرض إلى مليون دولار، ليتم إتمام الصفقة.

وأصدر "فيفا"، قرار لمصلحة نادي الزمالك المصري بتغريم التعاون 400 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويًا في صفقة انتقال مصطفى فتحي، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على ضرورة تسديد الملبغ خلال 45 يوما، وإلا فسيتم تطبيق العقوبة التالية:

- الحرمان من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، وستصل المدة للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.