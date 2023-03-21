السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل جولاتها الميدانية المكثفة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة



مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المنطقة المركزية الفرعية جولاتها الميدانية المكثفة على الظواهر السلبية، مما أسفر عنها ضبط ما يقارب 3800 قطعة ملابس و2900 أداة متنوعة ‏وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين للأنظمة والتعليمات.

وضبطت الأمانة ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية، وبمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة عدداً من المواقع، التي تم استغلالها لتجميع السكراب، واتخاذ اللازم حيالها، وتسليم 14 عاملاً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل للجهات المختصة لاستكمال اللازم.

وفي السياق ذاته؛ نفّذت الأمانة حملة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة ضمن النطاق الإشرافي، مما أسفر عنها ضبط عدد من المباسط المخالفة للمفترشين مجهولي الهوية ، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة، وذلك ضمن جهود الأمانة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة, كما كثفت إدارة المشاريع بوكالة البلديات بالأمانة أعمال المعالجة والتحسين في الطرق والمحاور ضمن النطاق الإشرافي لبلدية الشوقية الفرعية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية

// انتهى //

13:33ت م

0115



مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المنطقة المركزية الفرعية جولاتها الميدانية المكثفة على الظواهر السلبية، مما أسفر عنها ضبط ما يقارب 3800 قطعة ملابس و2900 أداة متنوعة ‏وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين للأنظمة والتعليمات.وضبطت الأمانة ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية، وبمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة عدداً من المواقع، التي تم استغلالها لتجميع السكراب، واتخاذ اللازم حيالها، وتسليم 14 عاملاً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل للجهات المختصة لاستكمال اللازم.وفي السياق ذاته؛ نفّذت الأمانة حملة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة ضمن النطاق الإشرافي، مما أسفر عنها ضبط عدد من المباسط المخالفة للمفترشين مجهولي الهوية ، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة، وذلك ضمن جهود الأمانة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة, كما كثفت إدارة المشاريع بوكالة البلديات بالأمانة أعمال المعالجة والتحسين في الطرق والمحاور ضمن النطاق الإشرافي لبلدية الشوقية الفرعية.وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.// انتهى //13:33ت م0115

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل جولاتها الميدانية المكثفة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.