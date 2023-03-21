السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة



جيزان 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بالسفير البحريني، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة، كما تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جانبه أعرب الشيخ علي آل خليفة عن شكره وتقديره لسمو أمير جازان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

// انتهى //

13:30ت م

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جيزان 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب سموه بالسفير البحريني، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة، كما تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ، وما وصلت إليه من تكامل في مختلف المجالات.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.من جانبه أعرب الشيخ علي آل خليفة عن شكره وتقديره لسمو أمير جازان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.// انتهى //13:30ت م0114

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