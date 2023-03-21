السعودية اليوم / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسمنت الرياض



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة إسمنت الرياض, تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير والاستشارات وضمان الجودة، لتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهدافهما الإستراتيجية ومستهدفات رؤية

ويشمل التعاون المجالات التالية : المشاريع البحثية ، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات الأكاديمية والبحثية ، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والتعلم الإلكتروني والمواد العلمية الرقمية ، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية ، ومشاركة البرامج وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتميز المؤسسي وتحسين أداء الإدارات والمبادرات التطويرية ، وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، والتعاون المشترك في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ، والتعاون والإشراف المشترك على مشاريع التخرج الطلابية ذات الاهتمام البحثي المشترك وغيرها من المجالات.

// انتهى //

13:22ت م

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الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسوقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة إسمنت الرياض, تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير والاستشارات وضمان الجودة، لتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهدافهما الإستراتيجية ومستهدفات رؤية السعودية 2030م.ويشمل التعاون المجالات التالية : المشاريع البحثية ، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات الأكاديمية والبحثية ، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والتعلم الإلكتروني والمواد العلمية الرقمية ، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية ، ومشاركة البرامج وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتميز المؤسسي وتحسين أداء الإدارات والمبادرات التطويرية ، وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، والتعاون المشترك في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ، والتعاون والإشراف المشترك على مشاريع التخرج الطلابية ذات الاهتمام البحثي المشترك وغيرها من المجالات.// انتهى //13:22ت م0108

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