شكرا لقرائتكم خبر عن غير متوقع.. نجم النصر السابق أولى صفقات الهلال الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت إدارة نادي الهلال السعودي، أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الكروي القادم 2023/2024.

زعيم الكرة الآسيوية الذي تمكن من تحقيق إنجازات مبهرة خارج الكرة المحلية، بتحقيق وصافة العالم 2022 في البطولة التي أقيمت في العاصمة المغربية، كما وتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ويقترب من إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

بينما يعاني الهلال على المستوى المحلي، ويأتي ذلك من تذبذب في النتائج، حيث يقع الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 39 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين.

ابن النصر السابق أولى صفقات الهلال الصيفية

وأكد الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، إلى إتمام اقتراب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، من التعاقد مع النجم الدولي فراس البربكان، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

نجم النصر السابق الذي خطف الأنظار، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مع نادي الفتح.

وتعاقد الفتح مع البريكان في صيف 2021، ويرتبط الدولي السعودي بعقد مع الأخضر سارٍ حتى صيف 2025.

شارك صاحب الـ 22 عامًا مع الفتح منذ انطلاق الموسم الجاري في 21 مباراة، ناجحًا في تسجيل 10 أهداف والمساهمة في 3 آخرين.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الخليج ضيفًا على كتيبة الهلال مساء السبت الموافق 1 من شهر إبريل القادم، وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدولي السعودي في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.