السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي مدير السعودية اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



بروكسل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، مدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات المدرجة في المنتدى الإنساني الأوروبي.

وأشاد أكيم شتاينر بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية

// انتهى //

12:09ت م

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بروكسل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، مدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات المدرجة في المنتدى الإنساني الأوروبي.وأشاد أكيم شتاينر بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، منوهاً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.// انتهى //12:09ت م0075

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