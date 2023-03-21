السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات ويشهد سموه توقيع اتفاقية لتأسيس أول صندوق فرعي لدعم جمعيات المنطقة



سكاكا 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات فواز بن عبدالله السعدي وعدداً من قيادات الصندوق.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أبرز أهداف الصندوق الذي يهدف إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم القروض الميسرة والضمانات اللازمة لها عبر دعم البرامج والمشاريع التي تحفز نمو الجمعيات وتطويرها وكذلك يرمي الصندوق إلى دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها، وتشجيع المبادرات التطوعية ذات الصلة بها، وتمويل الدراسات والبحوث المرتبطة بها، مما يسهم في تطوير أعمالها وبرامجها، ويعزز مستوى العمل التطوعي فيها ويُحسِّنه، فضلًا عن دعم الجمعيات الناشئة والإسهام في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.

كما شهد سموه توقيع اتفاقية بين إمارة الجوف ممثلةً في مركز تمكين القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات وتأسيس أول صندوق فرعي لدعم جمعيات المنطقة .

ومثل الاتفاقية (الإمارة) وكيل الإمارة وقعها عنه المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة و المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني, ومثل ( الصندوق) الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات فواز بن عبدالله السعدي.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء صندوق فرعي تنموي من صندوق دعم الجمعيات متخصص ، يسمى (صندوق دعم جمعيات منطقة الجوف) للجمعيات المحددة في منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها في شتى مجالات التنمية, ثم قدم الرئيس التنفيذي عرضاً تعريفياً عن صندوق الجمعيات.

وأكد سموه أهمية مثل هذه الاتفاقيات في إيجاد التكامل في الأدوار بين القطاعات كافة ، وخاصة المبادرات النوعية وتضافر الجهود فيما بينها سعياً لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية

// انتهى //

12:03ت م

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سكاكا 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات فواز بن عبدالله السعدي وعدداً من قيادات الصندوق.واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أبرز أهداف الصندوق الذي يهدف إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم القروض الميسرة والضمانات اللازمة لها عبر دعم البرامج والمشاريع التي تحفز نمو الجمعيات وتطويرها وكذلك يرمي الصندوق إلى دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها، وتشجيع المبادرات التطوعية ذات الصلة بها، وتمويل الدراسات والبحوث المرتبطة بها، مما يسهم في تطوير أعمالها وبرامجها، ويعزز مستوى العمل التطوعي فيها ويُحسِّنه، فضلًا عن دعم الجمعيات الناشئة والإسهام في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.كما شهد سموه توقيع اتفاقية بين إمارة الجوف ممثلةً في مركز تمكين القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات وتأسيس أول صندوق فرعي لدعم جمعيات المنطقة .ومثل الاتفاقية (الإمارة) وكيل الإمارة وقعها عنه المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة و المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني, ومثل ( الصندوق) الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات فواز بن عبدالله السعدي.وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء صندوق فرعي تنموي من صندوق دعم الجمعيات متخصص ، يسمى (صندوق دعم جمعيات منطقة الجوف) للجمعيات المحددة في منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها في شتى مجالات التنمية, ثم قدم الرئيس التنفيذي عرضاً تعريفياً عن صندوق الجمعيات.وأكد سموه أهمية مثل هذه الاتفاقيات في إيجاد التكامل في الأدوار بين القطاعات كافة ، وخاصة المبادرات النوعية وتضافر الجهود فيما بينها سعياً لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //12:03ت م0073

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