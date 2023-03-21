السعودية اليوم / تهيئة أكثر 100 مسجداً وجامعاً بطريف استعداداً لشهر رمضان



طريف 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين للوقوف على الجوامع والمساجد بالمحافظة وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة لها وتأمين جميع متطلباتها.

وأوضح مدير إدارة المساجد و الدعوة و الإرشاد بمحافظة طريف فايز بن الشاوي العنزي ، أنه جرى تهيئة وتجهيز أكثر من 100 جامعاً ومسجداً.

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11:56ت م

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