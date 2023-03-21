السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة على منطقة نجران



نجران 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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11:53ت م

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