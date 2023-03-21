السعودية اليوم / مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يعتمد العمل بوحدة الطب النووي



جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

اعتمد مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، العمل بوحدة الطب النووي في قسم الأشعة التشخيصية و العلاجية ، وبدء تشغيل الوحدة الطبية بعد أن منحت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة المجمع الطبي رخصة ممارسة الطب النووي.

وأوضحت صحة جدة أن هذه الوحدة تُعد نقلة نوعية في مجال خدمات الأشعة التشخيصية والعلاجية وستسهم - بمشيئة الله - في التشخيص الدقيق مما سيؤدي إلى اكتشاف الأمراض المختلفة وعلاج بعضها في وقت مبكر و تحديد مدى الاستجابة للتدخل الطبي.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تتمثل في استخدام مادة مشعة بكمية ومستوى اشعاعي محسوب على حسب عمر المريض و العضو المراد تصويره و إيصالها بصورة أساسية دون غيره ثم تصويره باستخدام كاميرا خاصة ليتم إعطاء فكرة تشخيصية عن عمل و كفاءة هذا العضو، كما أن الوحدة توفر العديد من الفحوصات التي تشمل الرئة، والعظام والجهاز البولي، والغدد الصماء والقلب، إلى جانب أجهزة الجسم الأخرى.

يذكر أن العمل يجري وفق ما خطط له للبدء في العمل بالتداوي باليود المشع لمعالجة تضخم الغدة الدرقية وسرطان الغدة "قريباً"، كما بلغ عدد الفحوصات التشخيصية التي أجرتها وحدة الطب النووي خلال الأيام الماضية 147 فحصاً.

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10:57ت م

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