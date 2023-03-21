السعودية اليوم / رئيس تجمع الشرقية الصحي يستقبل سفيرة الدنمارك لدى المملكة



الدمام 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

استقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أمس بمقر التجمع الصحي بالدمام, سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بليزنر والوفد المرافق لها.

واستعرض الدكتور الغامدي دور تجمع الشرقية الصحي في تقديم الرعاية الصحية لمجتمع المنطقة الشرقية من المواطنين والمقيمين وما وصل إليه التجمع من تقدم في جوانب البحوث والتطوير والتدريب ورفع كفاءة منسوبيه ضمن رؤية

// انتهى //

10:52ت م

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الدمام 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أمس بمقر التجمع الصحي بالدمام, سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بليزنر والوفد المرافق لها.واستعرض الدكتور الغامدي دور تجمع الشرقية الصحي في تقديم الرعاية الصحية لمجتمع المنطقة الشرقية من المواطنين والمقيمين وما وصل إليه التجمع من تقدم في جوانب البحوث والتطوير والتدريب ورفع كفاءة منسوبيه ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠.// انتهى //10:52ت م0048

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