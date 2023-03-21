السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتفقد مشروع مطار الجوف الجديد ويطلع على المرحلة الحالية لمشروع تطوير المطار ويوجه بالمتابعة وسرعة التنفيذ



سكاكا 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مشروع مطار الجوف الجديد الجاري تنفيذه حالياً.

والتقى سمو أمير المنطقة في مستهل الجولة, الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي ومرافقيه، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ "411,950 "متراً مربعاً، وصمم ليخدم "مليون " راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بعدد 7 بوابات سفر، وعدد "4 " جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطّلع سموه على ما يشتمل عليه مشروع مطار الجوف الجديد من مرافق تتضمن صالة الركاب والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية.

ووقف سمو أمير المنطقة ميدانياً على نسب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد موجهاً بأهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة إنجاز المشروع وفق الخطط والآليات المعدة لذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات ، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة - رعاها الله - من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية

ووجه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بأهمية التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني واللجنة التنسيقية لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بإمارة المنطقة ووضع الحلول المناسبة في حالة واجه المشروع أي معوقات.

// انتهى //

10:46ت م

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سكاكا 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مشروع مطار الجوف الجديد الجاري تنفيذه حالياً.والتقى سمو أمير المنطقة في مستهل الجولة, الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي ومرافقيه، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ "411,950 "متراً مربعاً، وصمم ليخدم "مليون " راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بعدد 7 بوابات سفر، وعدد "4 " جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.واطّلع سموه على ما يشتمل عليه مشروع مطار الجوف الجديد من مرافق تتضمن صالة الركاب والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية.ووقف سمو أمير المنطقة ميدانياً على نسب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد موجهاً بأهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة إنجاز المشروع وفق الخطط والآليات المعدة لذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات ، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة - رعاها الله - من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.ووجه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بأهمية التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني واللجنة التنسيقية لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بإمارة المنطقة ووضع الحلول المناسبة في حالة واجه المشروع أي معوقات.// انتهى //10:46ت م0047

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتفقد مشروع مطار الجوف الجديد ويطلع على المرحلة الحالية لمشروع تطوير المطار ويوجه بالمتابعة وسرعة التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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