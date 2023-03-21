السعودية اليوم / تعليم ينبع يُعلن التوقيت الزمنى لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك



ينبع 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م واس

أعلنت إدارة التعليم في محافظة ينبع، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك لمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.

وأوضحت أن بداية التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي للمدارس الصباحية سيكون من الساعة 9.45 صباحًا لمدارس البنين، والساعة 9.30 صباحًا لمدارس البنات، والساعة 9.30 مساءً لمدارس التعليم المستمر، مؤكدة على دور الأسرة كشريك في تحفيز الأبناء على الحضور والانتظام خلال الشهر المبارك .

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