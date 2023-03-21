شكرا لقرائتكم النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 1444/06/10هـ، الموضحة أرقام هوياتهم أدناه، وسيتم التواصل معهم عبر الرسائل النصية لاستكمال إجراءات التعيين.