اخبار السعوديه

النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 1444/06/10هـ، الموضحة أرقام هوياتهم أدناه، وسيتم التواصل معهم عبر الرسائل النصية لاستكمال إجراءات التعيين.

طريقة ورابط الاستعلام:

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا