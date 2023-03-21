شكرا لقرائتكم رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان من المراصد في الميدان، حيث اشتهر مرصدا سدير وتمير بترائي هلال رمضان المبارك، بينما تتوزع 10 مراصد فلكية أخرى في مختلف أنحاء المملكة.

شهادة 40 محكمة

وأوضح عبدالرحمن بن عبدالله السيف المشرف على مكتب رئيس المحكمة العليا في حواره لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، أن الترائي يتم خلال أشهر السنة، وفي رمضان يحصلون على شهادة الرؤية من 40 محكمة على مستوى المملكة، ولا يقتصر الأمر على مرصدي سدير وتمير.

توثيق الترائي

وأضاف السيف أن توثيق الترائي لا يتم إلا من خلال قاضٍ، حيث يتم اعتماد وإصدار قرار الرؤية من أعلى سلطة قضائية بالمملكة، وهي المحكمة العليا التي تضطلع على التقارير الجوية والفلكية لتعين المحكمة على تحديد إمكانية الرؤية من عدمه.

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال رمضان، حيث تم أتمتة الترائي إلكترونيًا حيث تتجه الأنظار لدار الأهلة لمعرفة ثبوت رؤية الهلال من عدمه.