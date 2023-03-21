شكرا لقرائتكم ربيع استثنائي في طريف بعد توشحها باللون الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعد موسم أمطار مليء بالخير والبركة، بدأت مظاهر الربيع في البراري حيث توشحت الصحاري في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر مشكلة مناظر طبيعية خلابة بثت الفرحة في نفوس المتنزهين وتسابق عليها محبو البر وأهل الإبل والماشية.

من جانبه، عبر أحد الزوار مطر الحازمي لـ “قناة الإخبارية” عن فرحته مثل فرحة البدو وأجدادنا والتي استفاد منها الجميع من الزائرين والأغنام والإبل مستأنسين بالجو الربيعي.

أما فرحان الحازمي، فقد أبدى سعادته بنمو النباتات الربيعية التي تفوح منها الروائح العطرية، بالإضافة لتوفر جميع النباتات العشبية.

فيما أشاد خالد الضبيبي بربيع طريف وما تشهده من بساط أخضر لتشكل لوحات طبيعية لمن يتلذذ بجمال الصحراء.