السعودية اليوم / محافظة ينبع تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية



ينبع 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

تشهد أسواق محافظة ينبع وفرة المخزون الغذائي من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية وسط أقبال من المواطنين والمقيمين.

ورصدت وكالة الأنباء

// انتهى //

09:39ت م

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ينبع 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واستشهد أسواق محافظة ينبع وفرة المخزون الغذائي من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية وسط أقبال من المواطنين والمقيمين.ورصدت وكالة الأنباء السعودية أمس, خلال جولة ميدانية, توفر مخزونات من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون خلال شهر رمضان والمعروضة بمداخل المحلات من أجل التسهيل على الزبائن.// انتهى //09:39ت م0026

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