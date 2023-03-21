السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة تُسير الحافلة التوعوية



الباحة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

سيّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أمس, الحافلة التوعوية والمعرض الإلكتروني في مهرجان المخواة للتسوق.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي، أن الفرع يواصل تنفيذ خطته التشغيلية للعام الحالي, مشيراً إلى أن الحافلة تعرض المحتوى التوعوي لحملات الرئاسة عبر الشاشات الإلكترونية، وكذلك البرامج التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لجميع شرائح المجتمع، التي تحث على القيم الإسلامية وفضلها وتحذر من المخالفات، كما يتم من خلال الحافلة توزيع إصدارات الرئاسة التوعوية .

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