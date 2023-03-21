

شقراء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

حصلت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من هيئة الحكومة الرقمية، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز فرص التعاون مع الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي.

وتُصدر هيئة الحكومة الرقمية رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر ضمن جهودها لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع.

من جهته، أوضح عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالجامعة الدكتور صالح بن هليل الحربي، أن هذه الخطوة والمتمثلة في حصول الجامعة على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة مفتوحة المصدر تنعكس إيجابًا على رفع كفاءة الإنفاق للمنتجات الرقمية، وتتيح للجامعة مشاركة برمجياتها للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية، كما أنها تجسد أحد أهم برامج حوكمة التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية.

وأضاف الحربي، أن الجامعة سعت لتحقيق متطلبات الحصول على هذه الرخصة التزامًا بالتشريعات الصادرة بهذا الشأن، والعمل وفق تنظيم هيئة الحكومة الرقمية بشأن استخدام البرمجيات وإتاحة حق الانتفاع بها وزيادة مستوى الشفافية، بالإضافة إلى تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، والسعي لتقليل صعوبة دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، وإتاحة الاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها بين الجهات الحكومية الحاصلة على هذه الرخصة بما يفتح مجال التعاون وتوحيد المعايير فيما بينها.

// انتهى //

09:33ت م

0024





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة شقراء تحصل على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.