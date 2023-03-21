السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 12016 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و178 حالة.

// انتهى //

06:33ت م

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سيئول 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 12016 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و714 ألفا و976 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و178 حالة.// انتهى //06:33ت م0016

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