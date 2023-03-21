السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان



بكين 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر, اليوم شرق تايوان.

وأفاد مركز رصد الزلازل الصيني, بأن مركز الزلزال في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي للجزيرة ، وبعمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن أي أضرار أو إصابات.

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06:28ت م

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