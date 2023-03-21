اخبار السعوديه

مقيم يوثق أول تجربة له في استخدام حافلات الرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم مقيم يوثق أول تجربة له في استخدام حافلات الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقيم بالرياض تجربته الأولى مع الحافلات، بعد استقلاله لها لأول مرة.

واستعرض الشاب المصري الجنسية طريقة استخراج التذكرة باستخدام كارت شحن بقيمة 10 ريالات، وحين سأل عن تكلفة الرحلة تم إخباره أنها مجانية في المرحلة التجريبية.

يذكر أنه تم تخصيص أماكن لكبار السن داخل الحافلة مع وضع إرشادات للتأكيد على أن هذه المقاعد مخصصة لهم.

سعادة غامرة

وعبر المقيم عن سعادته بهذه التجربة خاصة وأن كل شيء داخل الحافلة مريح، ويتم استخدامه بسهولة ويسر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا