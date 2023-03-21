الهدف السناب رغما عن الحالة الإنسانية والأمنية - #عاجل

رغم المأساة التي خلفتها الأمطار والسيول، التي شهدتها محافظة الريث شمال شرق جازان الأسبوع الماضي، ونتج عنها غرق المواطن جابر الريثي - رحمه الله - الذي سجل موقفاً بطولياً في اختراق سيول «وادي يخرف»، لإنقاذ شابين من أبناء أخيه من وسط الوادي قبل أن تجرفه السيول، إلا أن بعضاً من السنابيين استغلوا الحادثة بكل تفاصيلها المؤلمة، لصناعة محتوى لمنصاتهم وسط تسهيلات مجهولة قدمت لهم من جهات وأفراد.

وأمام الحشد الأمني والجماهيري الذي باشر تمشيط الأودية بحثا عن الغريق الذي عثر عليه بعد 7 أيام من البحث، شاهد الناس تواجد سنابيين في قارب، للتصوير في وسط مياه السدود وتزينهم بـ«الغترة والعقال»، إلى جانب تواجدهم في مواقع أخرى محاطة بالعلامات التحذيرية للدفاع المدني، والالتقاء بوالد ووالدة الغريق واستجوابهم بطرق استفزازية وغير مهنية وبثها لمتابعيهم في أوقات مختلفة، مادفع الكثير من الأهالي إلى التساؤل عمن مكنهم ومنحهم صلاحيات التجول، والتنقل وصناعة محتوى من واقع المأساة، وممارستهم لأدوار ليست من اختصاصهم، والقيام بدور الجهات المختصة في بث رسائل عن مستجدات البحث، والطرق المستخدمة وغيرها لمتابعيهم، إلى جانب توثيق ونشر لحظات الحزن التي عمت أطفال الفقيد وذويه، باستخدام مؤثرات موسيقية !

«دوت الخليج» تواصلت مع الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، الذي نفى بداية تقديم أي تسهيلات من إدارته للسنابيين، وانزعاجه من بعض السنابات، مطالبا بالتواصل الرسمي مع إدارته للرد على كل التساؤلات بعد العودة للفريق المختص، الذي باشر متابعة البحث في محافظة الريث.

ممارسات غريبة للسنابيين

- صعود قوارب في مياه السد بالزي السعودي مخالفين اشتراطات السلامة

- الوصول لمواقع أمنية محاطة بالعلامات التحذيرية.

- استفزاز والدي الغريق بالأسئلة في أوقات متفرقة.

- تبني دور الدفاع المدني في بث معلومات عن حالة البحث.

- تصوير أبناء الغريق وبثها على أنغام موسيقى بطريقة مستهجنة.