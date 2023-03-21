تركي الفيصل يكشف سبب غياب أمير مكة عن حفل جائزة الملك فيصل العالمية

ألقى رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةالأمير تركي الفيصل، كلمة خلال حفل جائزة الملك فيصل العالمية. وكشف في كلمته عن إصابة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بفيروس كورونا. وقال: "ونحنُ نعيشُ هذه الأيامَ ذكرى استشهادِ الفيصلِ، مَنْ تحمِلُ هذه الجائزةُ اسمَهُ، فلنقرأْ على روحِ الفيصلِ الفاتحَةَ". وأضاف: اللهمَّ اجْعَلْ هذا البلدَ آمنًا مُعتبرْ، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفرْ ووليِّ عهدهِ دارئِ الخطرْ. فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضرْ، لأنوبَ عن صاحبِ العِبرْ، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِرْ؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِرْ، وابتهجُوا بعطاءِ فِكرْ، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَرْ.



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