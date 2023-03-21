نقل البضائع الأكثر إصدارا للتراخيص - #عاجل

وسيط الأجرة
تصدر نقل البضائع على الطرق البرية إصدار التراخيص حسب تقرير حديث للهيئة العامة للنقل، حيث بلغ إجمالي التراخيص 3864 ترخيصًا بـ81.58%، وحلت ترخيص تأجير تأجير السيارات فئة (ب) ثانيًا بإجمالي 653 ترخيصًا بـ13.78%، وترخيص تأجير السيارات فئة ( أ ) ثالثًا بإجمالي 559 بـ11.80%، وتراخيص تأجير السيارات فئة (ج) رابعًا، بإجمالي 428 ترخيصًا بـ9.03%، وتراخيص وسيط الشحن خامسًا، بإجمالى 211 ترخيصًا بـ4.45%، وحلت تراخيص وسيط الأجرة، ونقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة في المرتبة الأخيرة بترخيص وحيد، تليها ترخيص تأجير السيارات فئة (هـ) بترخيصين، و3 تراخيص لتأجير الحافلات، ووسيط التأجير إلكترونيًا.
الأكثر والأقل
تصدرت الرياض أكثر المناطق تراخيص نشطة بـ1905 ترخيصًًا، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ1476 ترخيصًا، والشرقية ثالثًا بـ1297 ترخيصًا، والقصيم رابعًا بـ732 ترخيصًا، وعسير خامسًا بـ292 ترخيصًا، وحلت جازان في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق تراخيص نشطة بـ11 ترخيصًا، وحائل ثانيًا بـ75 ترخيصا، والجوف ثالثًا بـ108 تراخيص، والحدود الشمالية رابعًا بـ117 ترخيصًا، وتبوك خامسًا بـ125 ترخيصًا.
تراخيص
%71 نشطة مصدرة
%29 مصدرة فرعية
6662 إجمالي المصدرة
3149 ترخيصًا العام الماضي
أكثر الأنشطة تراخيص
نقل البضائع على الطرق البرية: 81.58%
تأجير السيارات فئة بـ: 13.78%
تأجير السيارات فئة أ: 11.80%
تأجير السيارات فئة ج: 9.03%
وسيط الشحن: 4.45%
أكثر المناطق تراخيص:
الرياض: 1905
مكة: 1476
الشرقية: 1297
القصيم: 732
عسير: 229
أقل المناطق
جازان: 11
حائل: 75
الجوف: 108
الحدود الشمالية: 117
تبوك: 125
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