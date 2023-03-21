السعودية اليوم / "العربية" تحتفي بمرور 20 عاماً على تأسيسها وتطلق إذاعتها FM



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

احتفت قناة العربية، مساء اليوم، بمرور 20 عاما على تأسيسها، وأعلنت بهذه المناسبة عن إطلاق إذاعتها "العربية FM".

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، خلال الحفل الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون بالرياض، مسيرة "العربية" خلال العقدين الماضيين، مؤكداً سعي القناة لمضاعفة الجهود كي تكون بقدر التحديات الجديدة، وبما يتوافق مع القفزة التنموية للمملكة ومركزها المحوري.

وأكد أن مشروع إطلاق قناة العربية هو مشروع وطني سعودي بعد ظهور القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية، التي تعمل وفقاً لأجندات معينة، وكانت تتخذ جوانب سلبية تجاه المملكة والخليج، مبيناً أن صوت الاعتدال السعودي يجب أن يبقى حاضراً أمام الإعلام الزائف، حيث مضت "العربية" بثبات ودافعت بثقة عن حقها أمام هجوم الإعلام الخارجي.

من ناحيته، قال مدير قناة العربية والحدث ممدوح المهيني:" دخلت العربية بالمشهد السياسي والإعلامي، وقامت بتحول كبير خلال ذلك، واستطاعت بكوادرها الصحفية استيعاب التغيرات خلال مرور السنين "، لافتاً إلى أن "العربية" مصممة منذ البدايات على الانطلاق نحو المستقبل بمتغيراته وتحولاته الجديدة والتماشي معها.

حضر الحفل معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وعدد من الإعلاميين والفنانين.

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23:47ت م

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