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شكرا لقرائتكم 9 أدوات لقيادة آمنة بدون حوادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح المرور السعودي أدوات القيادة الآمنة، لتعزيز السلامة المروية في الطرقات، وتقليل نسب الحوادث والخسائر.
وأشار المرور، في تغريدة عبر تويتر، إلى أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات.
أدوات القيادة الآمنة
بحسب ما ذكر المرور، جاءت أدوات القيادة المرورية كما يلي:
- القيادة في حدود السرعات المسموحة.
- التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
- القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية.
- تخصيص وقت كافٍ للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق.
- استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات والمسارات.
- استخدام حزام الأمان بشكل دائم.
- ترك مسافة آمنة.
- إعطاء حقوق الأفضلية.
- استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.