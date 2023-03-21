شكرا لقرائتكم تقليل الحوادث أبرز محاور اجتماع الداخلية لتعزيز السلامة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

تعزيز السلامة المرورية

وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.