شكرا لقرائتكم نصائح ذهبية لتدبير المتطلبات الاجتماعية خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت الإخصائية الاجتماعية والمستشارة الأسرية طرفة المهيلب، عددًا من النصائح لتدبير المتطلبات الاجتماعية اللازمة خلال شهر رمضان، محذرة من الإسراف المبالغ فيه.

الموازنة مطلوبة

وقالت المهيلب خلال لقائها مع برنامج سيدتي: إن هناك متطلبات اجتماعية ينتج عنها نوع من الإسراف المبالغ فيه خلال رمضان، مؤكدة لا نرفضها ولا ننصاع معها بشكل كامل والموازنة مطلوبة.

وتابعت: أن المتطلبات الاجتماعية لرمضان كالملابس والتحضيرات وغيرها لابد من الموازنة فيها وعدم المبالغة.

ودعت المهيلب، لاستثمار شهر رمضان في تقليل الفجوات والبعد وجعله بداية جديدة لعلاقات اجتماعية جديدة بين أفراد الأسرة الواحدة والأصدقاء في العمل وغيره.