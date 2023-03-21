شكرا لقرائتكم خبر هاكاثون لتعزيز ثقافة الابتكار والتقنية بمجال المسؤولية المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع احتفال المملكة بمناسبة اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية، أطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية أمس الأول، فعاليات «هاكاثون المسؤولية المجتمعية» على مسرح واحة الملك سلمان للعلوم في الرياض.

ويهدف الهاكاثون لتعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية السعودية 2030، بمشاركة 48 من طلبة الجامعات من الجنسين، حيث يعد الأول من نوعه المعني بالمسؤولية المجتمعية وأحد أهم الأحداث الالكترونية التقنية التي تجمع المبتكرين والتقنيين، ونخبة من المطورين تحت سقف واحد، وذلك لتطوير العمل وتقديم الحلول الإبداعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا، أن الجمعية تستهدف من خلال الهاكاثون فئة طلاب وطالبات الجامعات السعودية في مجال البرمجة والشبكات وتطبيقات الجوال من جميع مناطق المملكة، للوصول إلى صناعة خدمات مميزة لتطوير قطاع المسؤولية الاجتماعية، واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لتطوير القطاع.

وأضاف بأنه من ضمن أهداف الجمعية ابتكار حلول تقنية جديدة في تطبيقات الهواتف الذكية، وتبادل الخبرات بين المطورين لتقديم أفضل المخرجات، وذلك عبر ثلاثة مجالات لعمل تطبيقات الهواتف الذكية، كما تعمل الجمعية على تمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاث لتحقيق الاستدامة، إضافة إلى تأهيل موارد بشرية متخصصة، وإيجاد نماذج قيادية في المسؤولية الاجتماعية.

ابتكار حلول تقنية في المجالات:

