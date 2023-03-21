وظائف شاغرة بنظام العقود في جامعة نجران

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واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية، إضافة إلى اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%، واجتياز المقابلة الشخصية مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.
وحددت المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن ترفع عبر البريد الالكتروني للكلية التطبيقية بشرورة APPLIED_SHWnu.edu.sa، مبينة أن التسجيل سيستمر لمدة أربعة أيام، وستستبعد الطلبات الناقصة وتعد لاغية، أو الواردة بعد تاريخ التقديم الموضح أعلاه، كما لا تقبل المستندات مناولة.
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