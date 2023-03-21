الإناث والعزاب الأكثر سعادة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما حلت المملكة ثانية في مؤشر السعادة عربيا والـ30 عالميا، وفقا لتقرير السعادة العالمي 2023، أظهر المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أن 82% من المجتمع سعداء، والإناث أكثر سعادة من الذكور.

وأشار إلى أن نسبة السعادة في الذكور تصل إلى 78%، في حين وصلت عند النساء إلى 85%.

و تزامنا مع يوم السعادة العالمي، أوضح المركز أن العزاب» بالمملكة تفوقوا في السعادة على المتزوجين، لتصل نسبة سعادتهم إلى 83%.

في المقابل، تصدر من هم أقل من 40 عاما مؤشر السعادة بنسبة 83 % على من هم فوق الـ40 ، بينما كان حملة الشهادة الجامعية أكثر سعادة بنسبة 84 % عن حاملي الشهادة الثانوية فأقل.

وتقيس الأمم المتحدة مؤشر السعادة وفقا لـ6 معايير، منها: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحرية اتخاذ القرارات، ومتوسط عمر الفرد، وجودة الخدمات التعليمية والصحية، وانعدام الفساد، وانتشار العدل.

مؤشر السعادة في المملكة







82% من المجتمع سعداء



85% نسبة السعادة بين الإناث



78% نسبة السعادة بين الذكور



83% النسبة عند غير المتزوجين



83% عند من هم أقل من 40 عاما



84% عند حاملي الشهادة الجامعية



المملكة في مؤشر السعادة