الإناث والعزاب الأكثر سعادة بالمملكة

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وأشار إلى أن نسبة السعادة في الذكور تصل إلى 78%، في حين وصلت عند النساء إلى 85%.
و تزامنا مع يوم السعادة العالمي، أوضح المركز أن العزاب» بالمملكة تفوقوا في السعادة على المتزوجين، لتصل نسبة سعادتهم إلى 83%.
في المقابل، تصدر من هم أقل من 40 عاما مؤشر السعادة بنسبة 83 % على من هم فوق الـ40 ، بينما كان حملة الشهادة الجامعية أكثر سعادة بنسبة 84 % عن حاملي الشهادة الثانوية فأقل.
وتقيس الأمم المتحدة مؤشر السعادة وفقا لـ6 معايير، منها: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحرية اتخاذ القرارات، ومتوسط عمر الفرد، وجودة الخدمات التعليمية والصحية، وانعدام الفساد، وانتشار العدل.
مؤشر السعادة في المملكة
- 82% من المجتمع سعداء
- 85% نسبة السعادة بين الإناث
- 78% نسبة السعادة بين الذكور
- 83% النسبة عند غير المتزوجين
- 83% عند من هم أقل من 40 عاما
- 84% عند حاملي الشهادة الجامعية
المملكة في مؤشر السعادة
- المركز الثاني عربيا
- المركز الـ30 عالميا
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