مشاركة 698 عملا فنيا في مهرجان أفلام السعودية

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ويسلط المهرجان في دورته التاسعة الضوء على سينما الكوميديا، والاحتفاء برواد السينما في المملكة، ودول الخليج العربي، والتعريف بإنجازاتهم، حيث يقدم المهرجان 20 جائزة لمسابقات الأفلام، و6 جوائز لمسابقة السيناريو غير المنفذ، و6 منح لمشاريع سوق الإنتاج.
وتتنافس المشاركات المرشحة في خمس مسابقات على الجوائز التالية: مسابقة الأفلام الطويلة، الأفلام القصيرة، الأفلام الوثائقية، السيناريو غير المنفذ، منح مشاريع سوق الإنتاج، إضافة إلى جائزة خاصة بالفيلم الخليجي.
ويقيم المهرجان برامج ثقافية وندوات وورش عمل تدريبية متقدمة ومعمل تطوير السيناريو، إضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ لتمكين مشاريع المتنافسين من خلال سوق الإنتاج، وإصدار وترجمة 18 كتابا معرفيا عن مسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.
الدورة الثامنة للمهرجان:
- 120 برنامجا
- استفاد منها 112 متدربا
- إصدار 14 كتابا معرفيا في مجال السينما
- استقبل المهرجان 103 أفلام
- اختير منها 37 فيلما
- تم عرضها على 24 شركة إنتاج محلية وعالمية
- إبرام عقود توزيع 10 أفلام، و6 عقود لتطوير أفلام طويلة
- تسجيل 360 مشاركة بين فيلم ونص سيناريو غير منفذ
- 363 مسجلا للمشاركة في ورش المهرجان.
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