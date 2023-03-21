شكرا لقرائتكم خبر بداية دوام مدارس مكة في رمضان التاسعة صباحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر «تعليم الكبار».

وحددت الإدارة بدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، لمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر «تعليم الكبار» بالمنطقة.

فيما حدد تعليم المنطقة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر» تعليم الكبار» الابتدائية، المتوسطة، الثانوية من الساعة 9:30 مساء وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.