شكرا لقرائتكم خبر بداية دوام مدارس مكة في رمضان التاسعة صباحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحددت الإدارة بدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، لمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر «تعليم الكبار» بالمنطقة.
فيما حدد تعليم المنطقة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر» تعليم الكبار» الابتدائية، المتوسطة، الثانوية من الساعة 9:30 مساء وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بداية دوام مدارس مكة في رمضان التاسعة صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.