ابتكار 3 خطوط سعودية في مبادرة الحروف الطباعية

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وجاء «حرف المصمك» كأول هذه الخطوط لينسب إلى قصر المصمك التاريخي؛ ليكون حجر الزاوية لحروف المحترف السعودي التي تلته، ويتميز بكونه متينا ثابت البنيان واضح الملامح سهل القراءة، ويمتاز عن بقية الحروف لأن رسومه الأولى وضعت دون الرجوع إلى أساليب الخط التقليدية، وأما الثاني فهو «حرف النسيب» المحتضن للطابع البسيط للملاحظات المكتوبة بخط اليد، بحيث تظهر على حروفه حركة اليد في الكتابة، ويصلح استخدامه في العناوين والنصوص المرسلة، إضافة إلى مناسبته للمناسبات الأدبية والشعر وقصص الأطفال، والثالث «حرف وتد» المأخوذ من «وتد الخيمة» لأن زواياه منحنية في شكل حروفه تذكر بشكل وتد زوايا الخيام، ويتصف هذا الحرف بديناميكية الحركة؛ لذلك يتناسب مع نصوص المهرجانات والمناسبات الرياضية.
ويأتي إطلاق وزارة الثقافة لهذه المبادرة احتفاء باللغة العربية واستخداماتها، وتعزيزا لمكانتها لدى المجتمع، ودعما للمختصين والمهتمين فيها، وذلك من خلال إضفاء لمسة فريدة تميز الهوية السعودية على الخطوط العربية، وتحتفي من خلالها بالتراث السعودي والرموز الثقافية.
الحروف الثلاثة
- حرف المصمك وينسب لقصر المصمك التاريخي ليكون حجر الزاوية
- حرف النسيب المحتضن للطابع البسيط للملاحظات المكتوبة بخط اليد
- حرف وتد المأخوذ من «وتد الخيمة» لأن زواياه منحنية في شكل حروفه
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