قطاع الترفيه يحقق رقما قياسيا باستقبال 120 مليون زائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أنه بدعم وتمكين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، استقبلت الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ 2019 حتى الربع الأول من الحالي 2023، نحو 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يأتي تتويجا لدعم ولي العهد لهذا القطاع الحيوي والواعد.

وعد هذه الأرقام جزءا مما أنجزته الهيئة خلال هذه الفترة؛ حيث نظمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11,136 ترخيصا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في 42 مدينة ومحافظة، والتصريح لـ1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة بـ3728 تصريحا، إضافة إلى الترخيص لـ3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.

العروض الترفيهية

وأشار آل الشيخ إلى أن الفعاليات بلغت خلال الفترة المذكورة 8,732، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، لافتا إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ 76 ألف يوم؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية.

كما أقيمت منذ 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 82 مسرحية بنحو 350 عرضا مسرحيا، كما تم تمكين 6,610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة).

وعلى صعيد كرة القدم أقيمت بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز، وكأس موسم الرياض بين PSG ونجوم الهلال والنصر، كما نظمت بطولة الجمال للخيل العربي و50 معرضا لمختلف المجالات منها الأنيميشن والجيمز والسيارات والمجوهرات، وأنا عربية، والألعاب وغيرها.

وأشار إلى رعاية الهيئة لعدد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات ومنها رامز وطاش ما طاش وسعودي آيدول ومسرحية بودي جارد، إضافة إلى إقامة 12 أمسية شعرية، وتنظيم أكثر من 5 عروض للمصارعة الحرة WWE.

ولفت إلى حصول الهيئة على عدد من شهادات جينيس للأرقام القياسية؛ مما أسهم بخلق عدد كبير جدا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

نقلة نوعية

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، أهمية قطاع الترفيه ضمن رؤية السعودية 2030، مشيدا بالنقلة النوعية التي حققها القطاع بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتحت إدارة الهيئة العامة للترفيه، والتي أسهمت خلال فترة وجيزة في تأسيس منظومة متكاملة وداعمة للترفيه في المملكة.

وقال البكر إن المنجزات والأرقام الواعدة في قطاع الترفيه والتي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تحقق هدف رؤية السعودية 2030، بتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، فبأكثر من 120 مليون زائر و11,136 ترخيصا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والوصول إلى 76 ألف يوم للفعاليات الترفيهية، وغيرها من الإنجازات، أسهم القطاع بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم، ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية السعودية 2030.

من فعاليات هيئة الترفيه

