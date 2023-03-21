شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 40 من ظباء الريم والمها العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 30 من ظباء الريم و10 من المها العربي، في محمية الملك عبد العزيز الملكية، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية، مستشار رئيس مجلس إدارة المحمية الأمير متعب بن فهد.

من جهة أخرى، رصد جوالو محمية الوعول التابعة للمركز حظيرة غير نظامية، ضبط داخلها 45 وبرا بريا، بعد تفتيشها بمساندة الجهات الأمنية، وتم نقل الكائنات إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

وكان وفد من المركز شارك في الاجتماع الرابع للدول الموقعة على مذكرة التفاهم، بشأن الحفاظ على أسماك القرش المهاجرة (MOS4)، في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون بألمانيا.

وحظي الاجتماع بأهمية كبيرة لأنه أتى بعد الاتفاق على توفير مزيد من الحماية لأنواع متعددة من أسماك القرش، خلال مؤتمر الأطراف (CITES) الذي عقد في نوفمبر 2022.

ويسهم المركز الوطني في هذه الاجتماعات بتوفير بيانات عن أسماك القرش في المملكة، بهدف تحسين حالة الحفظ لهذه الأنواع.

ويقوم المركز برصد أسماك القرش في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتحديد الأنواع الأكثر استهدافا بالصيد والمناطق الأكثر صيدا لأسماك القرش.

كما يقوم بدراسة ومتابعة وضع أسماك القرش في المياه الإقليمية السعودية، ووضع الخطط الكفيلة لحماية أسماك القرش، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض.