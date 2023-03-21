توزيع 7500 سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتوزيع 7500 سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، وذلك في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر. يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانا وتقديرا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماما خاصًا لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.

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