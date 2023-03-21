تنظيم إجرامي يستولي على 11 مليون ريال عن طريق الاحتيال المالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت نيابة جرائم الاحتيال المالي بالنيابة العامة التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية اشتركا في 150 جريمة احتيال مالي، والاستيلاء على أموال ضحايا تجاوزت11 مليون ريال.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن إجراءات التحقيق كشفت اتفاق المواطن مع شركة وهمية بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة الكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فورا لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.

وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة وتسجيل صوتي للمكالمات التي أجريت مع الضحايا حيث يحفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي جرى الاتصال منها إضافة إلى الوقت والتاريخ.

ماذا ضبط داخل منزل المواطن؟

