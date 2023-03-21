تنظيم إجرامي يستولي على 11 مليون ريال عن طريق الاحتيال المالي

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وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن إجراءات التحقيق كشفت اتفاق المواطن مع شركة وهمية بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة الكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فورا لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة وتسجيل صوتي للمكالمات التي أجريت مع الضحايا حيث يحفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي جرى الاتصال منها إضافة إلى الوقت والتاريخ.
ماذا ضبط داخل منزل المواطن؟
- أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة.
- جهاز تفعيل الشرائح.
- أجهزة بث إنترنت.
- أجهزة معززة للبث.
- صندوق بداخله 94 شريحة.
- أوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقاما ورموزا.
- 4000 تسجيل صوتي لمكالمات مع الضحايا.
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