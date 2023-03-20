شكرا لقرائتكم خبر جاهزية متكاملة لاستقبال الأعداد المليونية بالحرمين الشريفين في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان المقبل، وتجهيز كل المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أنه جرى تجهيز كل الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك.

و بين أن كل الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة، ويشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه القيادة الرشيدة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، إضافة إلى توفير كل الخدمات والتجهيزات الميدانية، التي شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها ووحداتها؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

ولفت السديس إلى أن الرئاسة تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، كي يؤدي ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، سائلا العون والتوفيق لجميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.

من جهة ثانية، حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الالكترونية وإدارة الحلقات القرآنية بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية - مواقعَ وفترات عقد حلقات برنامج تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم رمضان.

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية عمر المعبدي، أن حلقات تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم تعقد لقاصدي المسجد الحرام، ضمن الخطة التشغيلية لموسم رمضان، إذ زادت أعداد حلقاتها إلى أكثر من 127 حلقة لبرنامج تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم، وذلك إبرازا لدور ورسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية والإرشادية.

وبين أن الحلقات تعقد بين جنبات وأروقة المسجد الحرام على مدار الساعة في 5 مواقع، مؤكدا أن هذه الحلقات تعمل على تعزيز القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل، وتحسين التلاوة، والنطق السليم للكلمات، وتثبيت حفظ القرآن الكريم، والتركيز على تصحيح وإتقان تلاوة سورة الفاتحة، وقصار السور، وذلك خلال توجيهات المدرسين في أحكام تجويد القرآن الكريم.

الحالة التشغيلية تشمل:







جميع السلالم والمصاعد الكهربائية



منظومة الصوت بجميع أجزائها



الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة



توفير كل الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية



5 مواقع للحلقات القرآنية منها: